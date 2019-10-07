7 Окт. 04:03 2019-10-07T12:35:54+03:00

«По запаху носков могу отказать в поездке» - между таксистами и пассажирами продолжаются конфликты. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В паблике «Инцидент Новосибирск» появилась очередная жалоба на такси. О конфликте с водителем рассказала жительница областного центра. По ее словам, шофер остановился не в том месте, которое указали пассажирки. А когда те нашли машину, отказался вести, сказав, что уже отменил заказ.

«Он выходит из автомобиля, открывает двери с моей стороны, хватает меня за плечо и пытается вытащить из салона. Коллеги на задних сиденьях в ужасе разбегаются, одна начинает снимать водителя на телефон, другая звонит в организацию с просьбой разобраться. Я просто в шоке сижу, реву», - написала девушка.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мы предложили слушателям прокомментировать ситуацию и поделиться своим опытом.

Люди разделились во мнениях. Один из таксистов сказал, что отказать пассажиру в поездке может даже «по запаху носков».