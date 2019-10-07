«Одно из первых проявлений алкоголизма и наркомании - это отрицание проблемы: «Я в любой момент смогу бросить»
В программе «Полезное радио» мы пообщались со специалистами реабилитационного центра «Сильная личность»
«Одно из первых проявлений алкоголизма и наркомании - это отрицание проблемы: «Я в любой момент смогу бросить»
На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор, Игорь Панкевич, и клинический психолог, Мария Панкевич.
В этой программе мы пообщались на тему: роль семьи в избавлении человека от алкоголизма и наркомании.
Как необходимо построить общение в семье с человеком употребляющим наркотики или алкоголь, какую роль здесь играют родители, жена, друзья, каким образом можно сподвигнуть человека к мерам по избавлению от зависимости?
Все подробности в записи программы.