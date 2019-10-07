2019-10-07T08:00:28+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Одно из первых проявлений алкоголизма и наркомании - это отрицание проблемы: «Я в любой момент смогу бросить»

На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

В программе «Полезное радио» мы пообщались со специалистами реабилитационного центра «Сильная личность»

«Одно из первых проявлений алкоголизма и наркомании - это отрицание проблемы: «Я в любой момент смогу бросить»

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На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор, Игорь Панкевич, и клинический психолог, Мария Панкевич.

В этой программе мы пообщались на тему: роль семьи в избавлении человека от алкоголизма и наркомании.

Как необходимо построить общение в семье с человеком употребляющим наркотики или алкоголь, какую роль здесь играют родители, жена, друзья, каким образом можно сподвигнуть человека к мерам по избавлению от зависимости?

Все подробности в записи программы.

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