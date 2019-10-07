СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-07T08:00:28+03:00

«Одно из первых проявлений алкоголизма и наркомании - это отрицание проблемы: «Я в любой момент смогу бросить» 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор, Игорь Панкевич, и клинический психолог, Мария Панкевич.

В этой программе мы пообщались на тему: роль семьи в избавлении человека от алкоголизма и наркомании.

Как необходимо построить общение в семье с человеком употребляющим наркотики или алкоголь, какую роль здесь играют родители, жена, друзья, каким образом можно сподвигнуть человека к мерам по избавлению от зависимости?

Все подробности в записи программы.