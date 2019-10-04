Депутаты Заксобрания Новосибирской области подкорректировали бюджет
О корректировках в бюджете области и о проекте «Локомотивы роста» рассказал Валентин Сичкарёв, координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», зам.председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике Заксобрания НСО
Депутаты Заксобрания Новосибирской области подкорректировали бюджет
Валентин Викторович рассказал, как в настоящее время формируется бюджет Новосибирской области, какое направление развития региона является приоритетным, и каким образом реализуется партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста».