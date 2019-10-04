2019-10-04T10:26:26+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Депутаты Заксобрания Новосибирской области подкорректировали бюджет

Валентин Викторович Сичкарёв, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания НСО.Валентин Викторович Сичкарёв, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания НСО.

О корректировках в бюджете области и о проекте «Локомотивы роста» рассказал Валентин Сичкарёв, координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», зам.председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике Заксобрания НСО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области подкорректировали бюджет

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Валентин Викторович рассказал, как в настоящее время формируется бюджет Новосибирской области, какое направление развития региона является приоритетным, и каким образом реализуется партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста».

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