Пальчики оближешь: снековая продукция от «Торгового Дома «БМК» готова удовлетворить самый взыскательный вкус
Генеральный директор «Торгового Дома «БМК» Кярам Смоян и коммерческий директор Анна Захарова.
В студии Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с представителями компании «Торговый Дом «БМК» – генеральным директором, Кярамом Смояном, и коммерческим директором, Анной Захаровой
Пальчики оближешь: снековая продукция от «Торгового Дома «БМК» готова удовлетворить самый взыскательный вкус
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