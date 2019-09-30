2019-09-30T10:12:06+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Пальчики оближешь: снековая продукция от «Торгового Дома «БМК» готова удовлетворить самый взыскательный вкус

Генеральный директор «Торгового Дома «БМК» Кярам Смоян и коммерческий директор Анна Захарова.Генеральный директор «Торгового Дома «БМК» Кярам Смоян и коммерческий директор Анна Захарова.

В студии Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с представителями компании «Торговый Дом «БМК» – генеральным директором, Кярамом Смояном, и коммерческим директором, Анной Захаровой

Пальчики оближешь: снековая продукция от «Торгового Дома «БМК» готова удовлетворить самый взыскательный вкус

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