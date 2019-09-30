30 Сент. 04:16 2019-09-30T08:13:37+03:00

«Если вы смогли проехать в Индии за рулём, то ни какое движение в любой точки мира вам не будет страшно» 00:00 00:00

Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.

Все подробности в записи программы.