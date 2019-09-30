«Если вы смогли проехать в Индии за рулём, то ни какое движение в любой точки мира вам не будет страшно»
В программе «Говорит Новосибирск» автопутешественник, Алексей Камерзанов, рассказал о стартующем на этой недели 7-м этапе кругосветки «Мир Наш»
«Если вы смогли проехать в Индии за рулём, то ни какое движение в любой точки мира вам не будет страшно»
Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.
Все подробности в записи программы.