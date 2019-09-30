2019-09-30T08:13:37+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Если вы смогли проехать в Индии за рулём, то ни какое движение в любой точки мира вам не будет страшно»

Алексей Камерзанов рассказал об автомобильных приключениях в Африке. Фото: vk.com/kamerzanovАлексей Камерзанов рассказал об автомобильных приключениях в Африке. Фото: vk.com/kamerzanov

В программе «Говорит Новосибирск» автопутешественник, Алексей Камерзанов, рассказал о стартующем на этой недели 7-м этапе кругосветки «Мир Наш»

«Если вы смогли проехать в Индии за рулём, то ни какое движение в любой точки мира вам не будет страшно»

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Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.

Все подробности в записи программы.

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