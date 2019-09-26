2019-09-26T08:33:01+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В этом году в Новосибирске в рамкам программы «Территория детства» будет построено 33 детские площадки

Игорь Николаевич Титаренко рассказал о планах реализации программы «Территория детства».Игорь Николаевич Титаренко рассказал о планах реализации программы «Территория детства».

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Игорем Титаренко, председателем общественного регионального проекта «Территория детства»

В этом году в Новосибирске в рамкам программы «Территория детства» будет построено 33 детские площадки

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В Новосибирске реализуется проект партии «Единая Россия» «Территория детства». В рамках которого во всех, даже самых отдаленных районах, появятся детские городки и спортивные площадки. Уже в этом году должны быть сданы 33 детско-спортивные площадки. С 2020 в городе построят ещё 30 площадок.

Игорь Николаевич Титаренко рассказал о планах реализации проекта в Новосибирске, о том, что необходимо сделать для реализации проекта на вашей территории, и ответил на вопросы радиослушателей.

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