СЕГОДНЯ 04:33 2019-09-25T10:48:58+03:00

Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска. Фото: сайт КПРФ

После вступления в должность мэра Анатолия Локтя горожане ждут перемен 00:00 00:00

Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска. Глава города получил удостоверение мэра и принес присягу. Инаугурация состоялась в концертном зале филармонии.

Напомним, что Анатолий Локоть на прошедших 8 сентября выборах градоначальника, одержал победу, набрав 50,25% голосов избирателей.