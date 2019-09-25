2019-09-25T10:48:58+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

После вступления в должность мэра Анатолия Локтя горожане ждут перемен

Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска. Фото: сайт КПРФАнатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска. Фото: сайт КПРФ

В программе «Говорит Новосибирск» радиослушатели рассказали, какие первостепенные проблемы они хотят, чтобы решил Анатолий Локоть во второй срок своего правления городом

После вступления в должность мэра Анатолия Локтя горожане ждут перемен

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Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска. Глава города получил удостоверение мэра и принес присягу. Инаугурация состоялась в концертном зале филармонии.

Напомним, что Анатолий Локоть на прошедших 8 сентября выборах градоначальника, одержал победу, набрав 50,25% голосов избирателей.

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