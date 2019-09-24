24 Сент. 06:03 2019-09-24T09:10:49+03:00

В Новосибирске количество ипотечных сделок снизилось на 20% 00:00 00:00

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Также наш эксперт ответил на ваши вопросы.

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