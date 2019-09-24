В Новосибирске количество ипотечных сделок снизилось на 20%
Осенние тренды на рынке новостроек Новосибирска. Цены, ипотека, динамика объёмов строительства. Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда»
В Новосибирске количество ипотечных сделок снизилось на 20%
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Также наш эксперт ответил на ваши вопросы.
Слушайте программу «Рейтинг Николаева» в записи.
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