2019-09-24T09:10:49+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске количество ипотечных сделок снизилось на 20%

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.

Осенние тренды на рынке новостроек Новосибирска. Цены, ипотека, динамика объёмов строительства. Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда»

В Новосибирске количество ипотечных сделок снизилось на 20%

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Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Также наш эксперт ответил на ваши вопросы.

Слушайте программу «Рейтинг Николаева» в записи.

#РейтингНиколаева #недвижимость #строительство #застройщики #Новосибирск #жилье #новостройка #НСО

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