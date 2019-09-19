2019-09-19T13:36:27+03:00
Говорит Новосибирск
Татьяна СОЛОВОВАДенис ТАБАКОВ

2-летний ребёнок и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

В «Техпроекте» - фирме-застройщике участка - свою вину отрицают.В «Техпроекте» - фирме-застройщике участка - свою вину отрицают.Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, как все произошло, рассказал отец семейства, который в тот момент был вместе с семьей

2-летний ребёнок и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

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«Ушли с головой как в бездну»: 2-летний малыш и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

Вытащил их из обжигающей воды отец семейства: ребёнок с тяжелыми ожогами находится в больнице

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