СЕГОДНЯ 05:33 2019-09-19T13:36:27+03:00

В «Техпроекте» - фирме-застройщике участка - свою вину отрицают. Фото: Алена МАРТЫНОВА

2-летний ребёнок и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска 00:00 00:00

«Ушли с головой как в бездну»: 2-летний малыш и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

Вытащил их из обжигающей воды отец семейства: ребёнок с тяжелыми ожогами находится в больнице