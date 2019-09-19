2-летний ребёнок и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска
В «Техпроекте» - фирме-застройщике участка - свою вину отрицают.Фото: Алена МАРТЫНОВА
О том, как все произошло, рассказал отец семейства, который в тот момент был вместе с семьей
2-летний ребёнок и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска
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«Ушли с головой как в бездну»: 2-летний малыш и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска
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