Международный форум Технопром-2019 открылся в Новосибирске
Радио «Комсомольская правда» пообщалась с организаторами и участниками форума технологического развития
Международный форум "Технопром-2019" открылся в Новосибирске
На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» развернула свою работу и мобильная студия Радио «Комсомольская правда».
В этом году лозунг форума: «Наука новой эры: технологии трансформации».
По данным организаторов, к началу мероприятия онлайн-регистрацию прошли 8,5 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома». В программе 500 спикеров и более 100 мероприятий. В центре внимания участников форума «Технопром-2019» – влияние науки и высоких технологий на эффективность экономики и качество жизни людей.
Программой форума предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации для производств, бизнес моделей, мышления, общества.