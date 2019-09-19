СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-19T13:01:29+03:00

Международный форум "Технопром-2019" открылся в Новосибирске 00:00 00:00

На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» развернула свою работу и мобильная студия Радио «Комсомольская правда».

В этом году лозунг форума: «Наука новой эры: технологии трансформации».

По данным организаторов, к началу мероприятия онлайн-регистрацию прошли 8,5 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома». В программе 500 спикеров и более 100 мероприятий. В центре внимания участников форума «Технопром-2019» – влияние науки и высоких технологий на эффективность экономики и качество жизни людей.

Программой форума предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации для производств, бизнес моделей, мышления, общества.