2019-09-19T13:01:29+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Международный форум Технопром-2019 открылся в Новосибирске

Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии пообщался с Ульяной Джанковой.Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии пообщался с Ульяной Джанковой.

Радио «Комсомольская правда» пообщалась с организаторами и участниками форума технологического развития

Международный форум "Технопром-2019" открылся в Новосибирске

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На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» развернула свою работу и мобильная студия Радио «Комсомольская правда».

В этом году лозунг форума: «Наука новой эры: технологии трансформации».

По данным организаторов, к началу мероприятия онлайн-регистрацию прошли 8,5 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома». В программе 500 спикеров и более 100 мероприятий. В центре внимания участников форума «Технопром-2019» – влияние науки и высоких технологий на эффективность экономики и качество жизни людей.

Программой форума предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации для производств, бизнес моделей, мышления, общества.

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