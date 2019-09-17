2019-09-17T09:46:42+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Ортопедическая патология у детей-что это?

Дмитрий Владимирович Рыжиков, заведующий отделением детской ортопедии, врач-травматолог-ортопед НИИТО им.Цивьяна.Дмитрий Владимирович Рыжиков, заведующий отделением детской ортопедии, врач-травматолог-ортопед НИИТО им.Цивьяна.

В программе «Полезное радио» мы поговорили с Дмитрием Рыжиковым, заведующим отделением детской ортопедии, врачом-травматологом-ортопедом НИИТО им.Цивьяна

Ортопедическая патология у детей-что это?

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Какие заболевание в ортопедии самые распространённые, бывают ли осложнения при лечении, на какие моменты родителям обратить внимание, плоскостопие-насколько это серьёзно?

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