2019-09-16T11:16:31+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

О вкусах спорят: Новосибирские школьники будут изучать песни The Beatles, Queen и Nirvana

Рекомендуют и отечественных исполнителей: Владимира Высоцкого, группу «Машина Времени», «Кино» и «Наутилус Помпилиус».Рекомендуют и отечественных исполнителей: Владимира Высоцкого, группу «Машина Времени», «Кино» и «Наутилус Помпилиус».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Министерство культуры России запускает проект «Культурный норматив школьника». В число рекомендованных произведений искусства вошли зарубежная и отечественная литература, а также классическая, рок и поп-музыка

О вкусах спорят: Новосибирские школьники будут изучать песни The Beatles, Queen и Nirvana

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В программе «Говорит Новосибирск» мы поинтересовались, способен ли данный проект развить «хороший музыкальный вкус» и какую музыку вы слушали в школе?

Новосибирские ученики будут самостоятельно выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра и эпохи. Произведения рекомендуют в зависимости от возраста школьников. Так, ученикам 9-11 классов советуют ознакомиться с творчеством Элвиса Пресли, «The Beatles», «Queen», «Pink Floyd», ABBA, «Nirvana». Рекомендуют и отечественных исполнителей: Владимира Высоцкого, группу «Машина Времени», «Кино» и «Наутилус Помпилиус».

Первыми с обновленной программой познакомятся школьники из Новосибирской, Саратовской, Ярославской, Пензенской областей, Татарстана, Коми, Ставропольского края – именно в этих регионах с 1 сентября начали реализовывать пилотный проект.

Цель инициативы - «культурное просвещение учеников». Также предполагается, что участие в мероприятиях проекта будет «добровольным и бесплатным».

Испытания на сдачу «культурного норматива» планируют проводить в конце учебного года, но не позже 30 апреля. Самых успешных школьников будут награждать бронзовым, серебряным или золотым «знаком отличия» проекта.

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