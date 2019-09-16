СЕГОДНЯ 04:46 2019-09-16T11:16:31+03:00

О вкусах спорят: Новосибирские школьники будут изучать песни The Beatles, Queen и Nirvana 00:00 00:00

В программе «Говорит Новосибирск» мы поинтересовались, способен ли данный проект развить «хороший музыкальный вкус» и какую музыку вы слушали в школе?

Новосибирские ученики будут самостоятельно выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра и эпохи. Произведения рекомендуют в зависимости от возраста школьников. Так, ученикам 9-11 классов советуют ознакомиться с творчеством Элвиса Пресли, «The Beatles», «Queen», «Pink Floyd», ABBA, «Nirvana». Рекомендуют и отечественных исполнителей: Владимира Высоцкого, группу «Машина Времени», «Кино» и «Наутилус Помпилиус».

Первыми с обновленной программой познакомятся школьники из Новосибирской, Саратовской, Ярославской, Пензенской областей, Татарстана, Коми, Ставропольского края – именно в этих регионах с 1 сентября начали реализовывать пилотный проект.

Цель инициативы - «культурное просвещение учеников». Также предполагается, что участие в мероприятиях проекта будет «добровольным и бесплатным».

Испытания на сдачу «культурного норматива» планируют проводить в конце учебного года, но не позже 30 апреля. Самых успешных школьников будут награждать бронзовым, серебряным или золотым «знаком отличия» проекта.