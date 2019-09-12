2019-09-12T16:04:34+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Немецкая слобода-2019: в Новосибирске состоится традиционный фестиваль культуры российских немцев

На Радио «Комсомольска правда» Роман Пылёв, руководитель службы организации культурно-досуговой деятельности, и Виктория Беляева, начальник отдела культуры и искусства Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.На Радио «Комсомольска правда» Роман Пылёв, руководитель службы организации культурно-досуговой деятельности, и Виктория Беляева, начальник отдела культуры и искусства Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с организаторами фестиваля, представителями Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома

Немецкая слобода-2019: в Новосибирске состоится традиционный фестиваль культуры российских немцев

00:00
00:00

Традиционный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая Слобода» состоится 14 и 15 сентября. С 2015 года его проводит Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом при поддержке министерства культуры Новосибирской области и Международного союза немецкой культуры.

«Немецкая слобода» – это двухдневный творческий марафон, в котором участвуют мастера-ремесленники, приглашенные творческие коллективы и исполнители из регионов Сибири и Казахстана.

На Радио «Комсомольска правда» организаторы фестиваля поделились подробностями предстоящего мероприятия.

Скачать передачу [mp3, 25.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Стопхам» по-сибирски?»: наклейки на автомобилях позабавили соцсети
«Дети плакали и кричали»: водитель мусоровоза переехал собаку на глазах у школьников
Что вы знаете о депутатах? Попробуйте ответить на эти 10 вопросов
«Чувствует страх и едет медленнее»: объявления в автобусе рассмешили соцсети
Стоимость вывоза мусора для сибиряков понизится на 15 рублей
Обрушились плиты: мойщик окон упал на козырек подъезда в Заельцовском районе
В Новосибирске на площадке «Технопрома-2019» пройдет заседание Госсовета
«Я просто ехал с работы»: машину новосибирца обстреляли из окна многоэтажки
«Даже на порог не пустили»: в зоопарке отказались принимать необычную птицу
Матери-кукушки бросили 12 детей в новосибирских роддомах в 2019 году
Под эстакадой на Ипподромской магистрали перекроют движение из-за ремонта
Охранники скрутили пьяного сибиряка, бившего окна в коттедже соседей
Вышел и развел руками: водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе
Футболистов «Новосибирска» оштрафовали за выбежавших на поле детей на 25 тысяч
Внедрение цифровых технологий позволит сэкономить сотни миллионов рублей
До пожизненного: следователи закончили расследование убийства бердчанки из-за «Пежо»
Выносят документы: в квартире Сергея Бойко проходят обыски
«Таких людей нельзя выгонять!»: новосибирцы собирают подписи в поддержку директора музыкальной школы
«Не нравится — выплевывайтесь»: водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку
Таинственное исчезновение: в Заельцовском районе пропал мужчина в рубашке с коротким рукавом
«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу