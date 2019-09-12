Немецкая слобода-2019: в Новосибирске состоится традиционный фестиваль культуры российских немцев
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с организаторами фестиваля, представителями Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома
Немецкая слобода-2019: в Новосибирске состоится традиционный фестиваль культуры российских немцев
Традиционный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая Слобода» состоится 14 и 15 сентября. С 2015 года его проводит Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом при поддержке министерства культуры Новосибирской области и Международного союза немецкой культуры.
«Немецкая слобода» – это двухдневный творческий марафон, в котором участвуют мастера-ремесленники, приглашенные творческие коллективы и исполнители из регионов Сибири и Казахстана.
На Радио «Комсомольска правда» организаторы фестиваля поделились подробностями предстоящего мероприятия.