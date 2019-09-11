2019-09-11T08:00:47+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Сюсюканье родителей с подростками может привезти к самоутверждению ребёнка в обществе через наркотики»

На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

В программе «Полезное радио» мы пообщались со специалистами реабилитационного центра «Сильная личность»

«Сюсюканье родителей с подростками может привезти к самоутверждению ребёнка в обществе через наркотики»

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На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор, Игорь Панкевич, и клинический психолог, Мария Панкевич.

Что необходимо сделать чтобы подросток не начал употреблять наркотики, как «Сильная личность» помогает родителям, с какими показателями мы встречаем Всероссийский день трезвости?

Все подробности в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 23.0 МБ]
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