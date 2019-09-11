11 Сент. 06:33 2019-09-11T08:00:47+03:00

На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

«Сюсюканье родителей с подростками может привезти к самоутверждению ребёнка в обществе через наркотики» 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор, Игорь Панкевич, и клинический психолог, Мария Панкевич.

Что необходимо сделать чтобы подросток не начал употреблять наркотики, как «Сильная личность» помогает родителям, с какими показателями мы встречаем Всероссийский день трезвости?

Все подробности в записи программы.