«Сюсюканье родителей с подростками может привезти к самоутверждению ребёнка в обществе через наркотики»
В программе «Полезное радио» мы пообщались со специалистами реабилитационного центра «Сильная личность»
«Сюсюканье родителей с подростками может привезти к самоутверждению ребёнка в обществе через наркотики»
На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор, Игорь Панкевич, и клинический психолог, Мария Панкевич.
Что необходимо сделать чтобы подросток не начал употреблять наркотики, как «Сильная личность» помогает родителям, с какими показателями мы встречаем Всероссийский день трезвости?
Все подробности в записи программы.