«Нескончаемый поток первоклашек и радостные лица родителей - это главные критерии оценки открытия новый школы на «Чистой слободе»

10 Сент. 06:03 2019-09-10T11:46:53+03:00

Не скончаемый поток первоклашек и радостные лица родителей - это главные критерий оценки открытия новый школы на «Чистой слободе 00:00 00:00

В этой программе Кирилл Евгеньевич рассказал об открытии школы на «Чистой слободе», о том, как решается вопрос с постройкой новых детских садов, как новые спортивные объекты повлияют на развитие Новосибирска.

Все подробности в записи программы