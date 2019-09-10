«Нескончаемый поток первоклашек и радостные лица родителей - это главные критерии оценки открытия новый школы на «Чистой слободе»
Кирилл Евгеньевич Покровский, зам. председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству совета депутатов города Новосибирска.
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Кириллом Покровским, заместителем председателя комиссии по наказам избирателей, членом комиссии по градостроительству совета депутатов города Новосибирска
Не скончаемый поток первоклашек и радостные лица родителей - это главные критерий оценки открытия новый школы на «Чистой слободе
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В этой программе Кирилл Евгеньевич рассказал об открытии школы на «Чистой слободе», о том, как решается вопрос с постройкой новых детских садов, как новые спортивные объекты повлияют на развитие Новосибирска.
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