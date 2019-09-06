СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-06T07:39:42+03:00

В Новосибирске планируется благоустроить 46 дворовых территорий, это 95 многоквартирных домов» 00:00 00:00

В программе «Говорит Новосибирск» о развитии и воплощении в жизнь проекта рассказали Максим Георгиевич Кудрявцев, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы РФ, и Игорь Валерьевич Кудин, депутат городского совета депутатов г. Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству.

Все подробности в записи программы.