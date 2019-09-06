2019-09-06T07:39:42+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«В Новосибирске планируется благоустроить 46 дворовых территорий-это 95 многоквартирных домов»

Максим Кудрявцев, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы РФ, и Игорь Кудин, депутат городского совета депутатов г. Новосибирска.Максим Кудрявцев, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы РФ, и Игорь Кудин, депутат городского совета депутатов г. Новосибирска.

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с представителями партии «Единая Россия». Темой эфира стал партийный проект партии «Городская среда»

В Новосибирске планируется благоустроить 46 дворовых территорий, это 95 многоквартирных домов»

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В программе «Говорит Новосибирск» о развитии и воплощении в жизнь проекта рассказали Максим Георгиевич Кудрявцев, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы РФ, и Игорь Валерьевич Кудин, депутат городского совета депутатов г. Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству.

Все подробности в записи программы.

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