СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-05T09:09:47+03:00

«Мне нравилась Барселона с Месси при Гвардиоле, когда игра основана на контроле мяча у чужих ворот» 00:00 00:00

6 сентября «Новосибирск» принимает ФК «Иртыш».

Эта встреча будет носить принципиальный характер, так как в ней сыграют две команды, поставившие задачу на выход по итогам этого чемпионата в ФНЛ.

В преддверии игры лидеров ПФЛ группы «Восток» мы пообщались с Игорем Чугайновым, главным тренером ФК «Новосибирск», и пресс-атташе клуба, Дмитрием Кондратьевым, на Радио «Комсомольская правда».