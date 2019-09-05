2019-09-05T09:09:47+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Мне нравилась Барселона с Месси при Гвардиоле, когда игра основана на контроле мяча у чужих ворот»

Игорь Чугайнов, главный тренер ФК «Новосибирск» и пресс-аташе клуба, Дмитрий Кондратьев, ответили на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда».Игорь Чугайнов, главный тренер ФК «Новосибирск» и пресс-аташе клуба, Дмитрий Кондратьев, ответили на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда».

В программе «Говорит Новосибирск» Игорь Чугайнов, главный тренер футбольного клуба «Новосибирск», рассказал, какой футбол хотел бы видеть в исполнении команды, как коллектив настраивается на встречу за первое место в турнирной таблице и подвёл итоги перво

«Мне нравилась Барселона с Месси при Гвардиоле, когда игра основана на контроле мяча у чужих ворот»

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6 сентября «Новосибирск» принимает ФК «Иртыш».

Эта встреча будет носить принципиальный характер, так как в ней сыграют две команды, поставившие задачу на выход по итогам этого чемпионата в ФНЛ.

В преддверии игры лидеров ПФЛ группы «Восток» мы пообщались с Игорем Чугайновым, главным тренером ФК «Новосибирск», и пресс-атташе клуба, Дмитрием Кондратьевым, на Радио «Комсомольская правда».

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