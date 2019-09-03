2019-09-03T14:38:12+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Родители новосибирских учеников получат памятку для контроля школьных столовых»

Надежда Николаевна Болтенко, уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области.Надежда Николаевна Болтенко, уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Надеждой Николаевной Болтенко, уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области

«Родители новосибирских учеников получат памятку для контроля школьных столовых»

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В этой программе Надежда Болтенко рассказала, в каком состоянии образование региона подошло к новому учебному году, как решается вопрос с детским питанием в школах и как можно обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области?

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