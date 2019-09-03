СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-03T14:38:12+03:00

«Родители новосибирских учеников получат памятку для контроля школьных столовых» 00:00 00:00

В этой программе Надежда Болтенко рассказала, в каком состоянии образование региона подошло к новому учебному году, как решается вопрос с детским питанием в школах и как можно обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области?