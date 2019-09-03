«Родители новосибирских учеников получат памятку для контроля школьных столовых»
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Надеждой Николаевной Болтенко, уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области
«Родители новосибирских учеников получат памятку для контроля школьных столовых»
В этой программе Надежда Болтенко рассказала, в каком состоянии образование региона подошло к новому учебному году, как решается вопрос с детским питанием в школах и как можно обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области?