Консультативное отделение НИИТО им. Цивьяна позволяет получить амбулаторную помощь в кратчайшие сроки
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Нательей Ластевской, врачом-методистом, куратором консультативного отделения НИИТО им. Цивьяна
Консультативное отделение НИИТО им. Цивьяна позволяет получить амбулаторную помощь в кратчайшие сроки
В этой программе: о консультативном отделении НИИТО им. Цивьяна, по каким заболеваниям проводится консультация, как организована работа и как можно записаться на приём к врачу-специалисту?
Все подробности в записи программы.