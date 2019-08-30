2019-09-02T14:51:33+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Консультативное отделение НИИТО им. Цивьяна позволяет получить амбулаторную помощь в кратчайшие сроки

Наталья Валерьевна Ластевская, врач-методист, отвечает за организацию и развитие работы консультативного отделения НИИТО им. Цивьяна.Наталья Валерьевна Ластевская, врач-методист, отвечает за организацию и развитие работы консультативного отделения НИИТО им. Цивьяна.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Нательей Ластевской, врачом-методистом, куратором консультативного отделения НИИТО им. Цивьяна

Консультативное отделение НИИТО им. Цивьяна позволяет получить амбулаторную помощь в кратчайшие сроки

00:00
00:00

В этой программе: о консультативном отделении НИИТО им. Цивьяна, по каким заболеваниям проводится консультация, как организована работа и как можно записаться на приём к врачу-специалисту?

Все подробности в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 10.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24