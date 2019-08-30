30 Авг. 06:33 2019-09-02T14:51:33+03:00

Консультативное отделение НИИТО им. Цивьяна позволяет получить амбулаторную помощь в кратчайшие сроки 00:00 00:00

В этой программе: о консультативном отделении НИИТО им. Цивьяна, по каким заболеваниям проводится консультация, как организована работа и как можно записаться на приём к врачу-специалисту?

Все подробности в записи программы.