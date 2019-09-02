2019-09-02T11:57:53+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Хоккейной «Сибири» по силам попасть в плей-офф и даже занять место в первой шестёрке

Старт нового сезона в Континентальной хоккейной лиге для «Сибири» начнётся с трёх домашних матчей подряд. Фото:hcsibir.ruСтарт нового сезона в Континентальной хоккейной лиге для «Сибири» начнётся с трёх домашних матчей подряд. Фото:hcsibir.ru

Эксперты рассказали о перспективах новосибирской «Сибири» в стартующем чемпионате КХЛ

Хоккейной «Сибири» по силам попасть в плей- офф и даже занять место в первой шестёрке

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Старт нового сезона в Континентальной хоккейной лиге для «Сибири» начнётся с трёх домашних матчей подряд. Новосибирские болельщики уже готовятся устроить перфоманс на фанатской трибуне. Мы пообщались с обозревателем «Чемпионат.com» Максимом Замятиным и знаменитым болельщиком «Сибири» Усатым в Каске.

Каковы перспективы команды, насколько серьёзно обновился состав, будет ли выполнена задача Губернатора области — выйти в плей-офф и как скажется игра на коротких площадках?

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