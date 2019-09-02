Хоккейной «Сибири» по силам попасть в плей-офф и даже занять место в первой шестёрке
Эксперты рассказали о перспективах новосибирской «Сибири» в стартующем чемпионате КХЛ
Хоккейной «Сибири» по силам попасть в плей- офф и даже занять место в первой шестёрке
Старт нового сезона в Континентальной хоккейной лиге для «Сибири» начнётся с трёх домашних матчей подряд. Новосибирские болельщики уже готовятся устроить перфоманс на фанатской трибуне. Мы пообщались с обозревателем «Чемпионат.com» Максимом Замятиным и знаменитым болельщиком «Сибири» Усатым в Каске.
Каковы перспективы команды, насколько серьёзно обновился состав, будет ли выполнена задача Губернатора области — выйти в плей-офф и как скажется игра на коротких площадках?