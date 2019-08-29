2019-08-29T07:15:50+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

ДНК-тест от MyGenetics поможет воспитать здорового, спортивно-развитого ребёнка

На Радио «Комсомольская правда» Софья Дружинина, врач-терапевт, диетолог, специалист MyGenetics.На Радио «Комсомольская правда» Софья Дружинина, врач-терапевт, диетолог, специалист MyGenetics.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Софьей Дружининой, врачом-терапевтом, диетологом, специалистом MyGenetics

ДНК-тест от MyGenetics поможет воспитать здорового, спортивно-развитого ребёнка

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Как MyGenetics помогает понять, что именно необходимо ребёнку для полноценного развития, какое влияние на организм оказывает смена сезона и нужно ли здесь перестраивать рацион питания, каким образом ДНК-тест помогает вырастить «чемпиона»?

Эти и многие другие вопросы мы обсудили в программе «Полезное радио» на Радио «Комсомольская правда».

Все подробности в записи программы.

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