ДНК-тест от MyGenetics поможет воспитать здорового, спортивно-развитого ребёнка
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Софьей Дружининой, врачом-терапевтом, диетологом, специалистом MyGenetics
ДНК-тест от MyGenetics поможет воспитать здорового, спортивно-развитого ребёнка
Как MyGenetics помогает понять, что именно необходимо ребёнку для полноценного развития, какое влияние на организм оказывает смена сезона и нужно ли здесь перестраивать рацион питания, каким образом ДНК-тест помогает вырастить «чемпиона»?
Эти и многие другие вопросы мы обсудили в программе «Полезное радио» на Радио «Комсомольская правда».
Все подробности в записи программы.