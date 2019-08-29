СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-29T07:15:50+03:00

ДНК-тест от MyGenetics поможет воспитать здорового, спортивно-развитого ребёнка 00:00 00:00

Как MyGenetics помогает понять, что именно необходимо ребёнку для полноценного развития, какое влияние на организм оказывает смена сезона и нужно ли здесь перестраивать рацион питания, каким образом ДНК-тест помогает вырастить «чемпиона»?

Эти и многие другие вопросы мы обсудили в программе «Полезное радио» на Радио «Комсомольская правда».

Все подробности в записи программы.