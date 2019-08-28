«У нас отношение врачей к пациентам особенное, когда ты чувствуешь проблему человека и хочешь ему помочь»
В программе «Полезное радио» мы пообщались со Светланой Геннадьевной Созиной, главным врачом Центра эффективной медицины «Главный пациент»
«У нас отношение врачей к пациентам особенное, когда ты чувствуешь проблему человека и хочешь ему помочь»
В этой программе мы поговорили о том, как давно в Новосибирске работает Центр эффективной медицины «Главный пациент», какие направления лечения проводят в клинике, каким образом удалось создать максимальные условия, чтобы вылечивать любые заболевания быстро и эффективно?
Все подробности в записи программы.