2019-08-28T09:08:36+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«У нас отношение врачей к пациентам особенное, когда ты чувствуешь проблему человека и хочешь ему помочь»

На Радио «Комсомольская правда» Светлана Созина, главный врач Центра эффективной медицины «Главный пациент».На Радио «Комсомольская правда» Светлана Созина, главный врач Центра эффективной медицины «Главный пациент».

В программе «Полезное радио» мы пообщались со Светланой Геннадьевной Созиной, главным врачом Центра эффективной медицины «Главный пациент»

«У нас отношение врачей к пациентам особенное, когда ты чувствуешь проблему человека и хочешь ему помочь»

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В этой программе мы поговорили о том, как давно в Новосибирске работает Центр эффективной медицины «Главный пациент», какие направления лечения проводят в клинике, каким образом удалось создать максимальные условия, чтобы вылечивать любые заболевания быстро и эффективно?

Все подробности в записи программы.

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