СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-28T09:08:36+03:00

«У нас отношение врачей к пациентам особенное, когда ты чувствуешь проблему человека и хочешь ему помочь» 00:00 00:00

В этой программе мы поговорили о том, как давно в Новосибирске работает Центр эффективной медицины «Главный пациент», какие направления лечения проводят в клинике, каким образом удалось создать максимальные условия, чтобы вылечивать любые заболевания быстро и эффективно?

Все подробности в записи программы.