СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-28T08:18:56+03:00

Цивьяновские чтения — 2019: в Новосибирске состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 00:00 00:00

29–30 ноября в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна пройдет XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения».

В программе «Полезное радио» мы поговорили об истории и значимости «Цивьяновских чтений», об условиях принятия участия и, о вопросах, которые будут рассматриваться на конференции

Все подробности в записи программы.