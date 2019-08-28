2019-08-28T08:18:56+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Цивьяновские чтения — 2019: в Новосибирске состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

Ирина Анатольевна Кирилова, доктор медицинских наук, и.о директора, зам.директора по найчной работе ФГБУ НИИТО им. Цивьяна.Ирина Анатольевна Кирилова, доктор медицинских наук, и.о директора, зам.директора по найчной работе ФГБУ НИИТО им. Цивьяна.

На Радио «Комсомольская правда» Ирина Анатольевна Кирилова рассказала о ходе подготовки к «Цивьяновским чтениям»

Цивьяновские чтения — 2019: в Новосибирске состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

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29–30 ноября в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна пройдет XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения».

В программе «Полезное радио» мы поговорили об истории и значимости «Цивьяновских чтений», об условиях принятия участия и, о вопросах, которые будут рассматриваться на конференции

Все подробности в записи программы.

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