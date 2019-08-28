Цивьяновские чтения — 2019: в Новосибирске состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
На Радио «Комсомольская правда» Ирина Анатольевна Кирилова рассказала о ходе подготовки к «Цивьяновским чтениям»
Цивьяновские чтения — 2019: в Новосибирске состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
29–30 ноября в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна пройдет XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения».
В программе «Полезное радио» мы поговорили об истории и значимости «Цивьяновских чтений», об условиях принятия участия и, о вопросах, которые будут рассматриваться на конференции
Все подробности в записи программы.