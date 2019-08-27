2019-08-27T08:06:42+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Большая часть новосибирских застройщиков сделала всё, чтобы не переходить на эскроу-счета»

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Фото: Влад КОМЯКОВ

Рейтинг надёжности застройщиков Новосибирска и ранжирование девелоперов по объёмам продаж. Первые результаты работы по эскроу-счетам

Большая часть новосибирских застройщиков сделала всё, чтобы не переходить на эскроу-счета

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Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.

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