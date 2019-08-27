«Большая часть новосибирских застройщиков сделала всё, чтобы не переходить на эскроу-счета»
Рейтинг надёжности застройщиков Новосибирска и ранжирование девелоперов по объёмам продаж. Первые результаты работы по эскроу-счетам
Большая часть новосибирских застройщиков сделала всё, чтобы не переходить на эскроу-счета
Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.
Все подробности в записи программы.