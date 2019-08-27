27 Авг. 06:03 2019-08-27T08:06:42+03:00

Большая часть новосибирских застройщиков сделала всё, чтобы не переходить на эскроу-счета 00:00 00:00

Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.