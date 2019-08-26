Проблемы в стопе - проблемы в жизни: «при halluxvalgus в трёх случаях мы рекомендуем хирургическое лечение»
Гостем программы «Полезное радио» стал Игорь Пахомов, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИТО им.Цивьяна
Проблемы в стопе - проблемы в жизни: «при halluxvalgus в трёх случаях мы рекомендуем хирургическое лечение»
Что такое halluxvalgus, как избавиться от «косточки» уродующей стопу, насколько эффективно специалисты НИИТО им.Цивьяна занимаются лечением пациентов с поражением стопы?
Все подробности в записи программы.