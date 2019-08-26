2019-08-26T13:08:07+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Проблемы в стопе - проблемы в жизни: «при halluxvalgus в трёх случаях мы рекомендуем хирургическое лечение»

Игорь Анатольевич Пахомов, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИТО им.Цивьяна.Игорь Анатольевич Пахомов, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИТО им.Цивьяна.

Гостем программы «Полезное радио» стал Игорь Пахомов, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИТО им.Цивьяна

Проблемы в стопе - проблемы в жизни: «при halluxvalgus в трёх случаях мы рекомендуем хирургическое лечение»

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Что такое halluxvalgus, как избавиться от «косточки» уродующей стопу, насколько эффективно специалисты НИИТО им.Цивьяна занимаются лечением пациентов с поражением стопы?

Все подробности в записи программы.

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