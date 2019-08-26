СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-26T13:08:07+03:00

Проблемы в стопе - проблемы в жизни: «при halluxvalgus в трёх случаях мы рекомендуем хирургическое лечение» 00:00 00:00

Что такое halluxvalgus, как избавиться от «косточки» уродующей стопу, насколько эффективно специалисты НИИТО им.Цивьяна занимаются лечением пациентов с поражением стопы?

Все подробности в записи программы.