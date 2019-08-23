2019-08-23T07:51:04+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Это не реально: большинство радиослушателей не поддерживает предложение по сокращению рабочей недели до четырех дней

Минтруд оценит возможность введения в России четырехдневной рабочей недели.Минтруд оценит возможность введения в России четырехдневной рабочей недели.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В программе «Говорит Новосибирск» обсудили поручение Дмитрия Медведева Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе

Это не реально: большинство радиослушателей не поддерживает предложение по сокращению рабочей недели до четырех дней

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Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе.

Министерство труда и социальной защиты должно до конца сентября сообщить правительству свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Ведомство оценит степень влияния четырехдневной рабочей недели на экономику и социальную сферу страны. Предполагается, что работу проведут совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Мы поинтересовались у радиослушателей: как вы оцениваете перспективу перехода на четырёх дневную рабочую неделю, хотели бы Вы трудиться по графику - 4 работаем, три отдыхаем?

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