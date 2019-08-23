СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-23T07:51:04+03:00

Это не реально: большинство радиослушателей не поддерживает предложение по сокращению рабочей недели до четырех дней 00:00 00:00

Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе.

Министерство труда и социальной защиты должно до конца сентября сообщить правительству свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Ведомство оценит степень влияния четырехдневной рабочей недели на экономику и социальную сферу страны. Предполагается, что работу проведут совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Мы поинтересовались у радиослушателей: как вы оцениваете перспективу перехода на четырёх дневную рабочую неделю, хотели бы Вы трудиться по графику - 4 работаем, три отдыхаем?