«Некая гражданская цензура» - юрист прокомментировал инцидент с православным активистом и «богохульной» футболкой
Футболка с вызывающим рисунком стала поводом для скандала. Фото: Георгий СОЛДАТОВ,
Активист вынудил парня снять одежду с обидным рисунком. Насколько это справедливо? Разбираемся в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
«Некая гражданская цензура» - юрист прокомментировал инцидент с православным активистом и «богохульной» футболкой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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