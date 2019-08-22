2019-08-22T17:57:11+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Некая гражданская цензура» - юрист прокомментировал инцидент с православным активистом и «богохульной» футболкой

Футболка с вызывающим рисунком стала поводом для скандала. Фото: Георгий СОЛДАТОВ,Футболка с вызывающим рисунком стала поводом для скандала. Фото: Георгий СОЛДАТОВ,

Активист вынудил парня снять одежду с обидным рисунком. Насколько это справедливо? Разбираемся в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Некая гражданская цензура» - юрист прокомментировал инцидент с православным активистом и «богохульной» футболкой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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