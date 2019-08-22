СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-22T08:57:17+03:00

Ирина Путинцева, председатель специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту, член комиссий по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению.

«Как директор школы, я за шведский стол в столовой, хотя это большая ответственность» 00:00 00:00

Готовы ли новосибирские школы к новому сезону, нужно ли «узаконить» мобильные телефоны в учебных заведениях и чем питаются ученики в школьных столовых?

На Радио «Комсомольская правда» Ирина Германовна Путинцева ответила на эти и многие другие вопросы.

Все подробности в записи программы.