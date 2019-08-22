2019-08-22T08:57:17+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Как директор школы, я за шведский стол в столовой, хотя это большая ответственность»

Ирина Путинцева, председатель специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту, член комиссий по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению.Ирина Путинцева, председатель специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту, член комиссий по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению.

Гостем программы «Открытая трибуна» стала Ирина Путинцева, председатель постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту, член комиссий по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению

«Как директор школы, я за шведский стол в столовой, хотя это большая ответственность»

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Готовы ли новосибирские школы к новому сезону, нужно ли «узаконить» мобильные телефоны в учебных заведениях и чем питаются ученики в школьных столовых?

На Радио «Комсомольская правда» Ирина Германовна Путинцева ответила на эти и многие другие вопросы.

Все подробности в записи программы.

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