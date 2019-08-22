«Как директор школы, я за шведский стол в столовой, хотя это большая ответственность»
Гостем программы «Открытая трибуна» стала Ирина Путинцева, председатель постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту, член комиссий по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению
«Как директор школы, я за шведский стол в столовой, хотя это большая ответственность»
Готовы ли новосибирские школы к новому сезону, нужно ли «узаконить» мобильные телефоны в учебных заведениях и чем питаются ученики в школьных столовых?
На Радио «Комсомольская правда» Ирина Германовна Путинцева ответила на эти и многие другие вопросы.
Все подробности в записи программы.