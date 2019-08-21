2019-08-21T12:05:27+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Подростки - алкоголь и наркотики: как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни

На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

В программе «Полезное радио» мы пообщались со специалистами реабилитационного центра «Сильная личность»

Подростки - алкоголь и наркотики: как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни

00:00
00:00

Как распознать, что ребенок употребляет наркотики или алкоголь, насколько остро стоит эта проблема в Новосибирске, как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни?

На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

Все подробности в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 19.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Новосибирской области государственные колледжи обучают актуальным профессиям
«Пустите Димона в дом»: полиция не приехала на вызов новосибирцев, у которых разбили окно и чуть не вынесли дверь
Мэр Новосибирска написал пост-соболезнование о последнем новосибирском ветеране войны
Новосибирские православные активисты посылают «Ленинград» домой
Экс-директора клиники Мешалкина отпустили под домашний арест
Сибирякам рассказали, когда можно собирать бруснику, чтобы не нарваться на штраф
«Он ушел с неизвестным мужчиной»: волонтеры ищут сибиряка, которого потеряла жена
«Мразь!»: возле квартиры школьницы-живодерки появились обидные надписи
За халатность ответят: следователи проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувшую крышу
День российского флага 2019: где пройдет в Новосибирске, куда сходить, праздничная программа
«Он чудо!»: шпиц, который не может стоять на лапках, растрогал соцсети
Пенсионер взыскал с соседа 3 тысячи рублей за слишком громкий шансон
«Семки есть?»: Новосибирцев рассмешила девушка в носках и на шпильках
Домушник вынес из коттеджа 15 литров водки и 1 бутылку шампанского
«Ищем им квартиру поблизости»: семье, на квартиру которой рухнула крыша, пообещали снять временное жилье
Пока мирно спали: в Новосибирске на мать с ребенком рухнула крыша дома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
«Мне там сломали челюсть!»: бездомных заманивают в «рабочие дома». И это опасно
Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих