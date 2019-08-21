21 Авг. 06:33 2019-08-21T12:05:27+03:00

На Радио «Комсомольская правда» представители реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

Подростки - алкоголь и наркотики: как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни 00:00 00:00

Как распознать, что ребенок употребляет наркотики или алкоголь, насколько остро стоит эта проблема в Новосибирске, как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни?

На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.

Все подробности в записи программы.