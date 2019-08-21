Подростки - алкоголь и наркотики: как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни
В программе «Полезное радио» мы пообщались со специалистами реабилитационного центра «Сильная личность»
Подростки - алкоголь и наркотики: как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни
Как распознать, что ребенок употребляет наркотики или алкоголь, насколько остро стоит эта проблема в Новосибирске, как вернуть ребёнка к здоровому образу жизни?
На Радио «Комсомольская правда» представители адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность» – директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.
Все подробности в записи программы.