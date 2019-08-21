Руководитель «Единой России» в Новосибирской области Андрей Панферов: «Я против того, чтобы раскачивать государственную лодку»

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-21T09:09:44+03:00

«Я против того, чтобы раскачивать нашу государственную лодку» - глава новосибирского отделения «Единой России» ответил на острые вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Что конкретно делает партия для жителей? Как относится к различным акциям протеста? Почему не участвует в выборах мэра? Об этом и не только – в записи программы.