Руководитель «Единой России» в Новосибирской области Андрей Панферов: «Я против того, чтобы раскачивать государственную лодку»
Секретарь Новосибирского Регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Панферов ответил на острые вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».
«Я против того, чтобы раскачивать нашу государственную лодку» - глава новосибирского отделения «Единой России» ответил на острые вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Что конкретно делает партия для жителей? Как относится к различным акциям протеста? Почему не участвует в выборах мэра? Об этом и не только – в записи программы.