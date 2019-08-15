15 Авг. 06:17 2019-08-21T06:42:20+03:00

В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей. Рассказывает представитель компании QNET Ирина Полякова. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей. Ее организатор – международная компания QNET.

Подобные выставки – удобная площадка для тех, кто хочет стать предпринимателем. Ведь это отличная возможность узнать все, что нужно из первых уст. По словам представителя компании QNET Ирины Поляковой, в России все меньше людей хотят работать на «дядю». Количество предпринимателей растет: люди решаются открыть свое дело, потому что хотят самореализации, удобного графика и просто не сидеть в офисе.