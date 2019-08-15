2019-08-21T06:42:20+03:00
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Денис ТАБАКОВУльяна ДЖАНКОВА

В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей

В Новосибирске EXPO проводится второй год подряд.В Новосибирске EXPO проводится второй год подряд.

О том, как начать свое дело - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей. Рассказывает представитель компании QNET Ирина Полякова. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей. Ее организатор – международная компания QNET.

Подобные выставки – удобная площадка для тех, кто хочет стать предпринимателем. Ведь это отличная возможность узнать все, что нужно из первых уст. По словам представителя компании QNET Ирины Поляковой, в России все меньше людей хотят работать на «дядю». Количество предпринимателей растет: люди решаются открыть свое дело, потому что хотят самореализации, удобного графика и просто не сидеть в офисе.

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