В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей
О том, как начать свое дело - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей. Рассказывает представитель компании QNET Ирина Полякова. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В Новосибирске прошла выставка бизнес-возможностей. Ее организатор – международная компания QNET.
Подобные выставки – удобная площадка для тех, кто хочет стать предпринимателем. Ведь это отличная возможность узнать все, что нужно из первых уст. По словам представителя компании QNET Ирины Поляковой, в России все меньше людей хотят работать на «дядю». Количество предпринимателей растет: люди решаются открыть свое дело, потому что хотят самореализации, удобного графика и просто не сидеть в офисе.