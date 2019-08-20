2019-08-20T07:59:33+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»

Яков Новосёлов, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Яков Новосёлов, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.

В программе «Полезное радио» Яков Новосёлов рассказал, почему такие печальные результаты выявила проверка хлеба в Новосибирске и дал полезные советы при покупке хлебобулочной продукции

«Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»

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В Новосибирске проверили хлеб. Проверку качества хлебобулочной продукции провёл Роспотребнадзор. За первое полугодие у 6 производителей в продукции нашли посторонние предметы. Из-за жалоб покупателей Управление сняло с производства 39 килограмм некачественной хлебобулочной продукции. На производителей наложен штраф на сумму более 750 тысяч рублей.

Яков Новосёлов, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ дал советы по покупке качественного хлеба.

Все подробности в записи программы.

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