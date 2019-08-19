Кисти рук и Ваше здоровье: как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни
Тимофей Игоревич Александров, старший научный сотрудник отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии ФГБУ «НИИТО им.Цивьяна».
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Тимофеем Александровым, старшим научным сотрудником отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии НИИТО им.Цивьяна
Кисти рук и Ваше здоровье: как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни
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Стоит ли мириться с болью суставов кисти, можно ли восстановить повреждённые в течении длительного времени сухожилия, как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни?
Все подробности в записи программы.