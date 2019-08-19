2019-08-19T11:06:20+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Кисти рук и Ваше здоровье: как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни

Тимофей Игоревич Александров, старший научный сотрудник отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии ФГБУ «НИИТО им.Цивьяна».Тимофей Игоревич Александров, старший научный сотрудник отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии ФГБУ «НИИТО им.Цивьяна».

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Тимофеем Александровым, старшим научным сотрудником отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии НИИТО им.Цивьяна

Кисти рук и Ваше здоровье: как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни

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Стоит ли мириться с болью суставов кисти, можно ли восстановить повреждённые в течении длительного времени сухожилия, как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни?

Все подробности в записи программы.

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