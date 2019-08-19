СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-19T11:06:20+03:00

Кисти рук и Ваше здоровье: как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни 00:00 00:00

Стоит ли мириться с болью суставов кисти, можно ли восстановить повреждённые в течении длительного времени сухожилия, как эндопротезирование суставов позволяет вернуться к повседневной жизни?

Все подробности в записи программы.