СЕГОДНЯ 06:15 2019-08-16T06:59:22+03:00

Сахарный диабет и операция: Что нужно знать.Прогнозы и риски 00:00 00:00

Какие функции у врача эндокринолога в институте травматологии и ортопедии, какой сахар должен быть перед операцией, какие осложнения могут возникнуть, как их не допустить и правильно подготовиться к операции?