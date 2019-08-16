Сахарный диабет и операция: Что нужно знать.Прогнозы и риски
Елена Сергеевна Мазуренко, врач-эндокринолог НИИТО им.Цивьяна.
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Еленой Мазуренко, врачом-эндокринологом «Новосибирского НИИТО им.Цивьяна»
Сахарный диабет и операция: Что нужно знать.Прогнозы и риски
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Какие функции у врача эндокринолога в институте травматологии и ортопедии, какой сахар должен быть перед операцией, какие осложнения могут возникнуть, как их не допустить и правильно подготовиться к операции?