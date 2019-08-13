2019-08-13T08:03:32+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«В новосибирских магазинах только 40% натуральные продукты — остальное фальсификат»

Яков Новосёлов в студии Радио «Комсомольская правда».Яков Новосёлов в студии Радио «Комсомольская правда».

В программе «Полезное Радио» мы пообщались с Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ

«В новосибирских магазинах только 40% натуральные продукты — остальное фальсификат»

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В этой программе мы решили поговорить о шашлыке и фаст-фуде!

Выяснилось, что до 90% продающегося замаринованного мяса в магазинах это уже некачественный товар.

Почему магазинам не выгодно торговать натуральными продуктами, как отличить качественный товар от фальсификата?

Все подробности в записи программы.

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