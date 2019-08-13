СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-13T08:03:32+03:00

«В новосибирских магазинах только 40% натуральные продукты — остальное фальсификат» 00:00 00:00

В этой программе мы решили поговорить о шашлыке и фаст-фуде!

Выяснилось, что до 90% продающегося замаринованного мяса в магазинах это уже некачественный товар.

Почему магазинам не выгодно торговать натуральными продуктами, как отличить качественный товар от фальсификата?

Все подробности в записи программы.