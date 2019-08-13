«В новосибирских магазинах только 40% натуральные продукты — остальное фальсификат»
Яков Новосёлов в студии Радио «Комсомольская правда».
В программе «Полезное Радио» мы пообщались с Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ
«В новосибирских магазинах только 40% натуральные продукты — остальное фальсификат»
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В этой программе мы решили поговорить о шашлыке и фаст-фуде!
Выяснилось, что до 90% продающегося замаринованного мяса в магазинах это уже некачественный товар.
Почему магазинам не выгодно торговать натуральными продуктами, как отличить качественный товар от фальсификата?
Все подробности в записи программы.