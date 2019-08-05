«В Томск едут чтобы отдыхать душой»
Слева направо: Сева Мокин (блогер), Елена Иващук (блогер), Светлана Нечаева (организатор), Галина Кочеткова (Томас Мюнц), Михаил Докукин (блогер, фотограф).
В программе «Говорит Новосибирск» мы подвели итоги авто экспедиции «Комсомольской правды» в Томск
«В Томск едут чтобы отдыхать душой»
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Кто такой старец Федор Кузьмич и какое он имеет отношение к императорской фамилии, где в Сибири растут самые большие пальмы и хранятся древние минералы, кто такой декабрист Гавриил Батеньков и где в Сибири строят огромные корабли.
Все подробности в записи программы.