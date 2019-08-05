5 Авг. 06:03 2019-08-12T13:58:20+03:00

«В Томск едут чтобы отдыхать душой» 00:00 00:00

Кто такой старец Федор Кузьмич и какое он имеет отношение к императорской фамилии, где в Сибири растут самые большие пальмы и хранятся древние минералы, кто такой декабрист Гавриил Батеньков и где в Сибири строят огромные корабли.

Все подробности в записи программы.