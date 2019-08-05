2019-08-12T13:58:20+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«В Томск едут чтобы отдыхать душой»

Слева направо: Сева Мокин (блогер), Елена Иващук (блогер), Светлана Нечаева (организатор), Галина Кочеткова (Томас Мюнц), Михаил Докукин (блогер, фотограф).Слева направо: Сева Мокин (блогер), Елена Иващук (блогер), Светлана Нечаева (организатор), Галина Кочеткова (Томас Мюнц), Михаил Докукин (блогер, фотограф).

В программе «Говорит Новосибирск» мы подвели итоги авто экспедиции «Комсомольской правды» в Томск

«В Томск едут чтобы отдыхать душой»

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Кто такой старец Федор Кузьмич и какое он имеет отношение к императорской фамилии, где в Сибири растут самые большие пальмы и хранятся древние минералы, кто такой декабрист Гавриил Батеньков и где в Сибири строят огромные корабли.

Все подробности в записи программы.

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