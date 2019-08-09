2019-08-09T06:48:50+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«После протезирования коленного сустава происходит восстановление двигательных функций организма»

Владислав Сергеевич Баитов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач-травматолог-ортопед НИИТО им. Цивьяна.Владислав Сергеевич Баитов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач-травматолог-ортопед НИИТО им. Цивьяна.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Владиславом Баитовым, заведующим травматолого-ортопедическим отделением, врачом-травматологом-ортопедом НИИТО им. Цивьяна

«После протезирования коленного сустава происходит восстановление двигательных функций организма»

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Что такое протезирование коленного сустава, что является основной причиной для такой операцией, как проводится реабилитация, имеется ли ограничение по возрасту, какие движения позволяет выполнять современный эндопротез?

Все подробности в записи программы.

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