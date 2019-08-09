«После протезирования коленного сустава происходит восстановление двигательных функций организма»
Владислав Сергеевич Баитов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач-травматолог-ортопед НИИТО им. Цивьяна.
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Владиславом Баитовым, заведующим травматолого-ортопедическим отделением, врачом-травматологом-ортопедом НИИТО им. Цивьяна
«После протезирования коленного сустава происходит восстановление двигательных функций организма»
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Что такое протезирование коленного сустава, что является основной причиной для такой операцией, как проводится реабилитация, имеется ли ограничение по возрасту, какие движения позволяет выполнять современный эндопротез?
Все подробности в записи программы.