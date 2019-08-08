Что такое Школа-лектория для пациентов и как подготовиться к операции эндопротезирования суставов?
В программе «Полезное радио» специалисты НИИТО им.Цивьяна рассказали о школе-лектории и дали конкретные подсказки для тех, кто готовится к операции эндопротезирования суставов
Что такое Школа-лектория для пациентов и как подготовиться к операции эндопротезирования суставов?
Что даёт школа-лектории пациенту, как подготовиться к операции, как подготовить свой дом, какие ограничения ждут пациента с эндопротезом? На эти и многие другие вопросы в нашей студии ответили специалисты НИИТО им.Цивьяна.
Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт.
Виталий Павлов, доктор медицинских наук, начальник научно-исследовательского отделения эндопротезирования суставов.