2019-08-08T09:39:33+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Что такое Школа-лектория для пациентов и как подготовиться к операции эндопротезирования суставов?

Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением и Виталий Павлов, начальник научно-исследовательского отделения эндопротезирования суставов НИИТО им.ЦивьянаМария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением и Виталий Павлов, начальник научно-исследовательского отделения эндопротезирования суставов НИИТО им.Цивьяна

В программе «Полезное радио» специалисты НИИТО им.Цивьяна рассказали о школе-лектории и дали конкретные подсказки для тех, кто готовится к операции эндопротезирования суставов

Что такое Школа-лектория для пациентов и как подготовиться к операции эндопротезирования суставов?

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Что даёт школа-лектории пациенту, как подготовиться к операции, как подготовить свой дом, какие ограничения ждут пациента с эндопротезом? На эти и многие другие вопросы в нашей студии ответили специалисты НИИТО им.Цивьяна.

Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт.

Виталий Павлов, доктор медицинских наук, начальник научно-исследовательского отделения эндопротезирования суставов.

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