2019-08-07T14:05:16+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Бабушки-онлайн: людей в возрасте учат отправлять смайлики

Людей в возрасте обучают пользоваться гаджетами.Людей в возрасте обучают пользоваться гаджетами.

«Ученикам» объясняют, что дает мобильный интернет. О необычном проекте рассказывает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев. Подробности – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Человеку 76 лет, а он участвует в боях по программированию» - коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 рассказал, как людей в возрасте учат пользоваться гаджетами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3).

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Мобильный оператор запустил проект «Переведи бабушку в интернет». На самом деле, эта акция относится не только к бабушкам. Специалисты готовы помочь каждому человеку в возрасте. Если обладатель смартфона с трудом ориентируется в мессенджерах и не знает, что делать с приложениями – его научат.

Сотрудники Tele2 объясняют, как пользоваться мобильным интернетом, устанавливать приложения. Рассказывают что такое - сервисы «Яндекс. Погода», «Карты», «Транспорт». Даже учат пользоваться смайлами и гифками.

Подробнее в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказывает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Максим Соловьев рассказал об очередном проекте Tele2. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Максим Соловьев рассказал об очередном проекте Tele2.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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