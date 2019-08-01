2019-08-01T07:59:21+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Цены на новостройки в России снижаются, но в Новосибирске обратная ситуация»

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.

В программе «Рейтинг Николаева» подводим первые итоги работы застройщиков по новым правилам эскроу-счетов и даём ценовой прогноз на осень 2019 года

«Цены на новостройки в России снижаются, но в Новосибирске обратная ситуация»

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Первые итоги работы застройщиков Новосибирска по новым правилам эскроу-счетов.

Какие показатели в июне-июле после перехода на новые условия работы?

Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.

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