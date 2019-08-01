«Цены на новостройки в России снижаются, но в Новосибирске обратная ситуация»
В программе «Рейтинг Николаева» подводим первые итоги работы застройщиков по новым правилам эскроу-счетов и даём ценовой прогноз на осень 2019 года
«Цены на новостройки в России снижаются, но в Новосибирске обратная ситуация»
Первые итоги работы застройщиков Новосибирска по новым правилам эскроу-счетов.
Какие показатели в июне-июле после перехода на новые условия работы?
Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.
Все подробности в записи программы.