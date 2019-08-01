СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-01T07:59:21+03:00

«Цены на новостройки в России снижаются, но в Новосибирске обратная ситуация» 00:00 00:00

Первые итоги работы застройщиков Новосибирска по новым правилам эскроу-счетов.

Какие показатели в июне-июле после перехода на новые условия работы?

Этим темам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.