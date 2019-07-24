2019-07-30T08:56:37+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Грунтовка - это эффективный материал и одна из главных частей подготовки поверхности для дальнейшего ремонта»

В студии Радио «Комсомольская правда» Юрий Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».В студии Радио «Комсомольская правда» Юрий Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».

В программе «Школа ремонта» мы задались популярным вопросом: зачем грунтовать и чем красить? Полезные советы дал Юрий Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег»

«Грунтовка - это эффективный материал и одна из главных частей подготовки поверхности для дальнейшего ремонта»

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Как выбрать грунтовку, какие грунтовки бывают, зачем они нужны и как правильно выбрать краску?

Все подробности в записи программы.

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