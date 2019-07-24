24 Июль 06:03 2019-07-30T08:56:37+03:00

«Грунтовка - это эффективный материал и одна из главных частей подготовки поверхности для дальнейшего ремонта» 00:00 00:00

Как выбрать грунтовку, какие грунтовки бывают, зачем они нужны и как правильно выбрать краску?

Все подробности в записи программы.