«Грунтовка - это эффективный материал и одна из главных частей подготовки поверхности для дальнейшего ремонта»
В студии Радио «Комсомольская правда» Юрий Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».
В программе «Школа ремонта» мы задались популярным вопросом: зачем грунтовать и чем красить? Полезные советы дал Юрий Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег»
«Грунтовка - это эффективный материал и одна из главных частей подготовки поверхности для дальнейшего ремонта»
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Как выбрать грунтовку, какие грунтовки бывают, зачем они нужны и как правильно выбрать краску?
Все подробности в записи программы.