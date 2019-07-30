2019-07-30T08:15:31+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Ежегодно около 900 наказов выполняют депутаты горсовета Новосибирска»

Антон Григорьевич Тыртышный, председатель комиссии по наказам избирателей Совета депутатов города Новосибирска.Антон Григорьевич Тыртышный, председатель комиссии по наказам избирателей Совета депутатов города Новосибирска.

В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Антоном Тыртышным, председателем постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по наказам избирателей

«Ежегодно около 900 наказов выполняют депутаты горсовета Новосибирска»

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Что такое депутатский наказ, и как он работает, какие вопросы чаще всего беспокоят жителей Новосибирска, можно ли внести поправки в наказы?

На Радио «Комсомольская правда» Антон Григорьевич Тыртышный ответил на эти и многие другие вопросы.

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