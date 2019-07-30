СЕГОДНЯ 06:03 2019-07-30T08:15:31+03:00

«Ежегодно около 900 наказов выполняют депутаты горсовета Новосибирска» 00:00 00:00

Что такое депутатский наказ, и как он работает, какие вопросы чаще всего беспокоят жителей Новосибирска, можно ли внести поправки в наказы?

На Радио «Комсомольская правда» Антон Григорьевич Тыртышный ответил на эти и многие другие вопросы.