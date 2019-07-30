«Ежегодно около 900 наказов выполняют депутаты горсовета Новосибирска»
Антон Григорьевич Тыртышный, председатель комиссии по наказам избирателей Совета депутатов города Новосибирска.
В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Антоном Тыртышным, председателем постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по наказам избирателей
«Ежегодно около 900 наказов выполняют депутаты горсовета Новосибирска»
00:00
00:00
Что такое депутатский наказ, и как он работает, какие вопросы чаще всего беспокоят жителей Новосибирска, можно ли внести поправки в наказы?
На Радио «Комсомольская правда» Антон Григорьевич Тыртышный ответил на эти и многие другие вопросы.