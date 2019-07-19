19 Июль 04:32 2019-07-29T10:23:00+03:00

Новосибирск признали самым опасным городом в России 00:00 00:00

Столица Сибири оказалась на 125-м месте рейтинга самых криминальных городов мира. И на первом месте среди российских городов.

Рейтинг публикует сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни по всему миру. В рейтинге населенные пункты ранжируются по соотношению индекса преступности и индекса безопасности.

Российских городов в этом списке пять. Из них наиболее криминальным оказался Новосибирск. Сибирская столица в плане безопасности оказалась на одном уровне со Стамбулом, Гамбургом, Киевом и Гуанчжоу. Самым криминальным городом мира признан венесуэльский Каракас. Самым безопасным — Абу-Даби.