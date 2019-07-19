2019-07-29T10:23:00+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Новосибирск признали самым опасным городом в России

223 фактов коррупции раскрыла новосибирская полиция в 2019 году.223 фактов коррупции раскрыла новосибирская полиция в 2019 году.

В программе «Говорит Новосибирск» обсуждаем рейтинг преступности. Можно ли считать Новосибирск стал самым опасным городом в России?

Новосибирск признали самым опасным городом в России

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Столица Сибири оказалась на 125-м месте рейтинга самых криминальных городов мира. И на первом месте среди российских городов.

Рейтинг публикует сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни по всему миру. В рейтинге населенные пункты ранжируются по соотношению индекса преступности и индекса безопасности.

Российских городов в этом списке пять. Из них наиболее криминальным оказался Новосибирск. Сибирская столица в плане безопасности оказалась на одном уровне со Стамбулом, Гамбургом, Киевом и Гуанчжоу. Самым криминальным городом мира признан венесуэльский Каракас. Самым безопасным — Абу-Даби.

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