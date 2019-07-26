2019-07-26T07:06:22+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Черепно-мозговая травма носит характер эпидемии. Каждый третий травмированный ударяется головой»

Сергей Валерьевич Мишин, врач-нейрохирург, старший научный сотрудник нейрохирургического отделения НИИТО им.Цивьяна.Сергей Валерьевич Мишин, врач-нейрохирург, старший научный сотрудник нейрохирургического отделения НИИТО им.Цивьяна.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Сергеем Мишиным, врачом-нейрохирургом, старшим научным сотрудником нейрохирургического отделения НИИТО им.Цивьяна

«Черепно-мозговая травма носит характер эпидемии. Каждый третий травмированный ударяется головой»

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Сергей Валерьевич рассказал о распространённости ЧМТ, первой помощи и методах профилактики.

Все подробности в записи программы.

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