«Черепно-мозговая травма носит характер эпидемии. Каждый третий травмированный ударяется головой»
Сергей Валерьевич Мишин, врач-нейрохирург, старший научный сотрудник нейрохирургического отделения НИИТО им.Цивьяна.
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Сергеем Мишиным, врачом-нейрохирургом, старшим научным сотрудником нейрохирургического отделения НИИТО им.Цивьяна
«Черепно-мозговая травма носит характер эпидемии. Каждый третий травмированный ударяется головой»
00:00
00:00
Сергей Валерьевич рассказал о распространённости ЧМТ, первой помощи и методах профилактики.
Все подробности в записи программы.