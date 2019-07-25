2019-07-25T11:15:36+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Не ныряйте: до 40% травмированных людей при нырянии в воду «щучкой» погибают на месте

Алексей Дмитриевич Ластевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением НИИТО им. Цивьяна.Алексей Дмитриевич Ластевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением НИИТО им. Цивьяна.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Алексеем Ластевским, заведующим травматолого-ортопедическим отделением НИИТО им. Цивьяна

Не ныряйте: до 40% травмированных людей при нырянии в воду «щучкой» погибают на месте

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Вода — опасная стихия даже для взрослого человека. Чаще всего несчастные случаи на водоемах случаются не с теми людьми, которые не умеют плавать, а с теми, кто переоценивает свои силы. 25 % травм позвоночника происходит после ныряния головой вперёд в воду.

Алексей Дмитриевич рассказал, каким образом происходит получение травмы позвоночника и спинного мозга при нырянии в водоём головой вниз, насколько серьёзные травмы получают ныряльщики, а также дал рекомендации отдыхающим на берегу.

Все подробности слушайте в записи программы.

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