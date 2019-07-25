Не ныряйте: до 40% травмированных людей при нырянии в воду «щучкой» погибают на месте
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Алексеем Ластевским, заведующим травматолого-ортопедическим отделением НИИТО им. Цивьяна
Не ныряйте: до 40% травмированных людей при нырянии в воду «щучкой» погибают на месте
Вода — опасная стихия даже для взрослого человека. Чаще всего несчастные случаи на водоемах случаются не с теми людьми, которые не умеют плавать, а с теми, кто переоценивает свои силы. 25 % травм позвоночника происходит после ныряния головой вперёд в воду.
Алексей Дмитриевич рассказал, каким образом происходит получение травмы позвоночника и спинного мозга при нырянии в водоём головой вниз, насколько серьёзные травмы получают ныряльщики, а также дал рекомендации отдыхающим на берегу.
Все подробности слушайте в записи программы.