Было клёво! В Новосибирске прошёл Фестиваль семейной рыбалки
Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск в четвёртый раз провела Фестиваль семейной рыбалки
Было клёво! В Новосибирске прошёл Фестиваль семейной рыбалки
Поздравляем участников и благодарим наших партнёров, которые помогли сделать праздник ярким, вкусным и безопасным. Это компании «Гвардия», «Олонгро», «Крюгер Хаус», ГК «Стрижи», «DIO», «СПК», «Сибирский продукт», «Сады Гиганта», «Дивинка», «CDEK», «Галамарт», «Проспект», «Блиндаж» и «Терма».
Все подробности с места событий в записи нашей программы.