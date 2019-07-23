СЕГОДНЯ 06:03 2019-07-23T20:09:29+03:00

Третий раз подряд Фестиваль семейной рыбалки прошёл на озере в Кольцово.

Было клёво! В Новосибирске прошёл Фестиваль семейной рыбалки 00:00 00:00

Поздравляем участников и благодарим наших партнёров, которые помогли сделать праздник ярким, вкусным и безопасным. Это компании «Гвардия», «Олонгро», «Крюгер Хаус», ГК «Стрижи», «DIO», «СПК», «Сибирский продукт», «Сады Гиганта», «Дивинка», «CDEK», «Галамарт», «Проспект», «Блиндаж» и «Терма».

Все подробности с места событий в записи нашей программы.