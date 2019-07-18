18 Июль 05:33 2019-07-19T09:47:48+03:00

«Насадка типа кукурузы» - самый удачливый рыбак Новосибирска рассказал, на что ловит рыбу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Радиостанция «Комсомольская правда» проводит очередной Фестиваль семейной рыбалки. Все желающие приглашаются на озеро в Кольцово. Узнать подробности и зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. А пока секреты удачного лова рассказывает Виталий Стригин, который победил в соревновании рыбаков в прошлом году.