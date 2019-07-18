2019-07-19T09:47:48+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Насадка типа кукурузы» - самый удачливый рыбак Новосибирска рассказал, на что ловит рыбу

Радио «Комсомольская правда» проводит очередной Фестиваль семейной рыбалки.Радио «Комсомольская правда» проводит очередной Фестиваль семейной рыбалки.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Радио «Комсомольская правда» проводит очередной Фестиваль семейной рыбалки

«Насадка типа кукурузы» - самый удачливый рыбак Новосибирска рассказал, на что ловит рыбу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Радиостанция «Комсомольская правда» проводит очередной Фестиваль семейной рыбалки. Все желающие приглашаются на озеро в Кольцово. Узнать подробности и зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. А пока секреты удачного лова рассказывает Виталий Стригин, который победил в соревновании рыбаков в прошлом году.

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