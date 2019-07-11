2019-07-12T12:28:16+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Тонкости ОСАГО: «По евро протоколу у вас есть 5 дней для подачи заявления в страховую, а с вызовом сотрудника ДПС— 3 года»

На ваши вопросы отвечает опытный юрист - Денис Артёмов.На ваши вопросы отвечает опытный юрист - Денис Артёмов.

Юрист Денис Артёмов помог разобраться в юридических тонкостях, а также наш эксперт ответил на вопросы радиослушателей

Тонкости ОСАГО: «По евро протоколу у вас есть 5 дней для подачи заявления в страховую, а с вызовом сотрудника ДПС— 3 года»

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Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права?

Зачастую разобраться в ситуациях не возможно без юридических знаний!

На помощь придёт наша программа - «Полезное радио - Право».

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