Тонкости ОСАГО: «По евро протоколу у вас есть 5 дней для подачи заявления в страховую, а с вызовом сотрудника ДПС— 3 года»
Юрист Денис Артёмов помог разобраться в юридических тонкостях, а также наш эксперт ответил на вопросы радиослушателей
Тонкости ОСАГО: «По евро протоколу у вас есть 5 дней для подачи заявления в страховую, а с вызовом сотрудника ДПС— 3 года»
Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права?
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