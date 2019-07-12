Лекции, мастер-классы, кино и музыка – Tele2 приглашает жителей Новосибирска в «Онлайн-парк»

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-12T12:28:16+03:00

Максим Соловьев рассказал, как жители Новосибирска могут провести время в «Онлайн-парке».

«Мы предлагаем нашим абонентам что-то новое и уникальное» - коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

У жителей Новосибирска появился новый формат досуга – «Онлайн-парк». Площадка в парке «Городское начало» приглашает горожан на лекции, мастер-классы, просмотр кино и не только… Организатор – Tele2.

Зачем это мобильному оператору? Какова программа «Онлайн-парка» на ближайшее время? На эти и другие вопросы отвечает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».