Лекции, мастер-классы, кино и музыка – Tele2 приглашает жителей Новосибирска в «Онлайн-парк»
Мобильный оператор взялся за организацию досуга горожан. Мероприятия в парке «Городское начало» проходят бесплатно
«Мы предлагаем нашим абонентам что-то новое и уникальное» - коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
У жителей Новосибирска появился новый формат досуга – «Онлайн-парк». Площадка в парке «Городское начало» приглашает горожан на лекции, мастер-классы, просмотр кино и не только… Организатор – Tele2.
Зачем это мобильному оператору? Какова программа «Онлайн-парка» на ближайшее время? На эти и другие вопросы отвечает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».