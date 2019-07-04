4 Июль 05:03 2019-07-09T17:46:04+03:00

«Интересно, какой ужас нас ждет сегодня?» - пациентки перинатального центра пожаловались на питание. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В ставропольском перинатальном центре пациенткам предложили яблоки с гнилью. Катерина Кольчурина, в прошлом жительница Новосибирска, оказалась в этом центре. Получив такой полдник, выложила фото в соцсеть.

По словам Катерины, первое и второе – тоже не аппетитны:

- Просто беременные здесь идут кушать со словами: «интересно, какой ужас нас ждет сегодня?» Конечно, это сначала воспринимается с юмором, а потом…

Рацион пациенток прокомментировал директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, врач-диетолог Яков Новоселов. Посмотрев на фотографии блюд, он сказал, что выглядят они не аппетитно, но, тем не менее, подходят для щадящего питания. А вот кормить такими яблоками беременных женщин, конечно, нельзя.

Подробнее - в записи программы.