«Интересно, какой ужас нас ждет сегодня?» - пациентки перинатального центра пожаловались на питание
Будущие мамы возмущены тем, как их кормят. Подробнее - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
«Интересно, какой ужас нас ждет сегодня?» - пациентки перинатального центра пожаловались на питание. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
В ставропольском перинатальном центре пациенткам предложили яблоки с гнилью. Катерина Кольчурина, в прошлом жительница Новосибирска, оказалась в этом центре. Получив такой полдник, выложила фото в соцсеть.
По словам Катерины, первое и второе – тоже не аппетитны:
- Просто беременные здесь идут кушать со словами: «интересно, какой ужас нас ждет сегодня?» Конечно, это сначала воспринимается с юмором, а потом…
Рацион пациенток прокомментировал директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, врач-диетолог Яков Новоселов. Посмотрев на фотографии блюд, он сказал, что выглядят они не аппетитно, но, тем не менее, подходят для щадящего питания. А вот кормить такими яблоками беременных женщин, конечно, нельзя.
Подробнее - в записи программы.